Inter news, verso la Juventus: novità sul recupero di Brozovic e De Vrij

Inter news: manca sempre meno al Derby d'Italia.

Finita la sosta nazionali, l'Inter dovrà subito pensare ad un big match ovvero il Derby d'Italia contro la Juventus. Simone Inzaghi nelle ultime 7 partite di Serie A ha collezionato appena 7 punti su 21 disponibili. Troppi punti persi, con i bianconeri di Max Allegri che ne hanno approfittato ed ora si trovano a -1 dai nerazzurri che devono però recuperare la sfida contro il Bologna (le ultimissime sul recupero). Insomma, Juventus-Inter diventa sfida chiave anche per la classifica, con i Campioni d'Italia che proprio contro i rivali di sempre potrebbero trovare una vittoria importante e che potrebbe ridare morale all'ambiente. Proprio per questo diventa fondamentale il recupero di due giocatori nerazzurri: Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij.

Il tecnico ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, ma i due infortunati non si fermeranno. Infatti entrambi staccheranno la spina solo per un giorno, per sottoporsi a sedute di fisioterapia e allenamenti personalizzati con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle i rispettivi problemi al polpaccio. Inzaghi punta ad averli entrambi in campo contro i bianconeri, soprattutto il croato, fondamentale in mezzo al campo. Come sottolineato da Gazzetta.it e da Sportmediaset, Brozovic e De Vrij svolgeranno quotidiane sedute di fisioterapia nella speranza di poter riprendere ad allenarsi in gruppo da martedì. Tra i due, il centrocampista sembra quello più vicino al ritorno in campo, ma c'è ottimismo per entrambi.

Intanto in rosa manca un vice-Brozovic, proprio per questo Marotta sta visionando diverse piste, tra cui l'ultima in ordine cronologico: Jordan Veretout (qui tutti i dettagli).