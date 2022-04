Inter news, verso il match contro lo Spezia: le condizioni di De Vrij

Inter news: novità dall'infermeria.

Ieri a San Siro, contro il Verona, l'Inter ha trovato tre punti pesanti e soprattutto una prestazione convincente dal punto di vista tecnico. I campioni d'Italia hanno battuto per 2-0 la squadra di Tudor. Tanti i punti da elogiare in questa vittoria, dalla prestazione super di Perisic a quella importante di Handanovic e Dzeko (qui le pagelle del match). La vittoria di ieri va a mettere ulteriore pressione su Napoli e Milan, chiamate a tenere il passo nella lotta Scudetto. Una delle poche note negative della serata di ieri è l'infortunio di Stefan De Vrij. Il centrale olandese all'intervallo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un affaticamento muscolare.

Allarme rientrato già ieri nel post-partita con Inzaghi che si è detto fiducioso del recupero del difensore in vista del prossimo match. Infatti come riportato oggi da Sky Sport ci sono aggiornamenti importanti per quanti riguarda lo stato di salute dell'ex Lazio. Secondo l'emittente sportiva, non dovrebbero esserci esami in programma per l'olandese, e di fatto sembra rientrato l'allarme al flessore. Situazione che però potrebbe variare qualora il problema si ripresentasse. Ovvero se l'indurimento dovesse persistere De Vrij verrebbe sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dello stop.

Insomma, al momento l'allarme De Vrij sembra essere rientrato ma se il problema dovesse ripresentarsi, il centrale sarebbe a rischio stop e per Inzaghi sarebbe una grossa perdita vista l'importanza dell'olandese nel pacchetto difensivo. Intanto la società è concentrata sul mercato e dall'Inghilterra spuntano voci su un possibile ritorno di Lukaku, come riportato sul nostro sito.