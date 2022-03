Inter news, verso il Liverpool: il programma della vigilia di Champions

Inter news; Simone Inzaghi tenterà l'impresa.

La squadra Campione d'Italia, dopo un febbraio ricco di prestazioni deludenti è tornata a vincere e convincere. Quello contro la Salernitana (qui le pagelle del match) è un successo importante, sia per l'umore della squadra che dei singoli come Lautaro Martinez, tornato al gol dopo un lungo periodo di "siccità". Il Toro sarà uno dei protagonisti del match di Anfield. Martedì 8 marzo l'Inter sarà impegnata nel match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, dove dovrà ribaltare lo 0-2 dell'andata. Un'impresa ardua per gli uomini di Inzaghi, ma di certo non impossibile. Domani sarà la vigilia del big match ed è stato reso ufficiale il programma delle due squadre.

Sul sito ufficiale dell'Inter è apparso l'intero programma delle attività della vigilia di Liverpool-Inter. Domani, lunedi 7 marzo, la giornata nerazzurra si aprirà con l'allenamento della squadra di Inzaghi alle 12.00 al Suning Training Center di Appiano Gentile. Evento che sarà aperto ai media per 15 minuti. Poi si proseguirà con la conferenza stampa del tecnico nerazzurro alle 14.45. Conferenza che sarà full remote. Per quanto riguarda il Liverpool domani ci sarà la conferenza di Klopp alle 13.30 mentre l'allenamento della vigilia dei Reds si svolgerà alle 17.15 all'AXA Training Center, aperto ai media per 15 minuti. Insomma un programma di vigilia di Champions League completo per le due squadre.

Intanto per quanto riguarda Simone Inzaghi, arrivano buone notizie dall'infermeria. Ivan Perisic sembra essersi ristabilitò e potrà perdere parte al match contro il Liverpool, come riportato sul nostro sito.