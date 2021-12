Inter news, verso i Reds: sarà impresa? Le risposte dei nostri lettori

Inter news, ecco le risposte dei tifosi al nostro quesito sul sorteggio di Champions League.

Nella giornata di ieri, come oramai tutti i tifosi nerazzurri, a seguito di un rocambolesco doppio turno per quanto riguarda i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League, dall'urna di Nyon l'Inter ha pescato forse la più complessa squadra di prima fascia da affrontare, ovvero il Liverpool di Jurgen Klopp che, dopo essere arrivata prima e a punteggio pieno nel girone più complicato formato anche dall'Atletico Madrid, dal Porto e dal Milan, si candida ad essere una delle favorite, se non la favorita principale per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie.

Proprio per questo, nella giornata di oggi, attraverso i nostri canali social abbiamo posto un quesito a tutti i nostri lettori, ovvero se, vista la statura dell'avversario, credono o meno all'impresa europea. Una prima risposta arriva da Principito Lol che non crede che l'Inter possa avanzare, ma sostiene che con l'arrivo di un centrocampista come Nandez o come Wijnaldum e con quello di un vice-Dzeko, il pronostico potrebbe cambiare. Di avviso più moderato è Daniele, che vede questa gara come un'opportunità e un esperienza, affidando le sue speranze al destino. Più netto, invece, Il Viandante, che ritiene che l'orgoglio per l'Inter dovrebbe risiedere nel battere i più forti e non solo nell'affrontarli, mentre per StefanoBi si parte da 0-0 e quindi la squadra nerazzurra potrebbe giocarsela in qualche modo.

Speranze, sogni, paure: dopo tantissimi anni l'Inter torna a giocare un ottavo di Champions League e torna a farlo nella maniera forse più complessa contro un avversario che annovera tra le proprie fila alcuni tra i migliori calciatori al mondo ed ha in panchina un vero mago. Sarà necessaria molta attenzione e molto studio, ma Simone Inzaghi saprà cosa fare in questi due mesi che separano l'Inter da questa partita. Intanto i tifosi dicono la loro e sognano l'impresa per accedere ai quarti di finale.