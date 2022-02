Inter news, Ventura punzecchia Inzaghi: che frecciata al tecnico nerazzurro

Inter news, Gianpiero Ventura punzecchia Simone Inzaghi.

L'ex ct della Nazionale ed allenatore del Torino è stato interpellato da Radio Marte in merito alla lotta scudetto e proprio sul tema ha espresso la propria opinione, parlando soprattutto dell'Inter che, dopo aver recuperato i sette punti che la separavano dalla vetta e dopo averli persi - anche se i nerazzurri hanno ancora la partita contro il Bologna da recuperare - si sono ritrovati in una crisi che nelle ultime tre giornate ha portato soltanto ad ottenere un punto (quello conquistato contro il Napoli) in tre partite. Un po' poco per chi ha ambizioni importanti.

Per Ventura, la lotta al tricolore, rimane apertissima viste le tre squadre che si ritrovano in pochi punti e per quanto riguarda la squadra nerazzurra ha ammesso che, benchè il campionato rimanga aperto a diverse soluzioni da qui alla fine, l'Inter è una squadra che sta facendo bene anche senza Conte, anche se Simone Inzaghi non è un allenatore che nel corso della sua carriera ha vinto molto, ragione per cui, a suo modo di vedere, tutto resta ancora in bilico e ancora da vedere.

Insomma, gli ultimi risultati hanno portato ad avere un po' di sfiducia intorno all'Inter. Tocca proprio ad Inzaghi e ad i suoi giocatori cercare di recuperare nuovamente il terreno perduto in questo mese complicatissimo in termini di risultati e di prestazioni. E bisogna ripartire subito, a cominciare dalla partita della prossima giornata di campionato contro il Genoa alla ricerca sfrenata di punti salvezza per migliorare una classifica che, fino a questo momento, si presenta come drammatica visto il penultimo posto.