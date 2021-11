Inter news, uno dei migliori di questa stagione ha già scelto di andare via

Inter news, la stagione in corso dovrebbe essere l'ultima in nerazzurro per Ivan Perisic.

Il croato è speso tra i migliori in campo in questa prima parte di campionato sotto la guida di Simone Inzaghi. Il giocatore infatti sembra essersi calato molto bene nella nuova posizione che gli ha cucito addosso Antonio Conte un anno fa. Nato esterno di attacco Perisic ha saputo reinventarsi come quinto di centrocampo a tutta fascia, e con il nuovo allenatore sta crescendo nel ruolo, al punto che sta vivendo la migliore annata da quando veste la maglia nerazzurra. E qui sorge quello che Tuttosport definisce un autentico paradosso. L'intenzione del giocatore infatti, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, è quella di lasciare l'Inter a fine stagione.

L'entourage fa sapere che verrà presa in considerazione qualsiasi proposta, comprese quelle che verranno avanzate dal club nerazzurro. Tuttavia la decisione sarebbe ormai nota. Il progetto del croato in particolare sarebbe quello di tornare in quella che in carriera è stata la sua comfort zone, ossia la Bundesliga, oppure in alternativa tentare un'avventura in Premier. Ciò che rincuora Simone Inzaghi è il fatto che le prestazioni non stanno risentendo della situazione di incertezza attuale, anzi. La sensazione infatti è che Perisic stia cercando di massimizzare il livello delle sue prestazioni per attirare su di sé le attenzioni di potenziali acquirenti. Il club si trova quindi ad affrontare due importanti grane legate ai due croati della rosa. Anche il rinnovo di Brozovic infatti, come noto, sembra tutt'altro che scontato.