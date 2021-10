Inter news: un tesoro da 20 milioni nelle prossime 3 partite

Inter news: approdare agli ottavi di Champions League è fondamentale soprattutto per un fattore economico.

Qualificarsi al prossimo turno può garantire alle casse degli Zhang circa 20 milioni di euro. Il calcolo è molto complesso e varia in base al match: sono considerati le singole vittorie, l''incasso da botteghino e soprattutto la seconda quota di market pool (numero di partite giocate in Champions rispetto alle squadre italiane rimaste).

I tre punti ottenuti ieri, 19 ottobre, contro lo Sheriff (ne parliamo qui) sono fondamentali per la formazione di Inzaghi che, se dovesse ottenere lo stesso risultato anche in Moldavia, avrebbe più di un piede alla prossima fase. Con il nuovo montepremi,che è variato rispetto al triennio 2018-2021, gli ottavi valgono 9,6 milioni di euro, l'accesso ai quarti 10,6, quello alla semifinale 12,5 milioni e alla finale 15,5, con 4,5 milioni extra per chi vince.

Il percorso in Europa non condizionerà le strategie di mercato, ne ha parlato anche Marotta,qui i dettagli, prima della gara contro i moldavi, ma potrebbe variare sicuarmente le ambizoni. Ricordiamo che l'Inter sfiderà nuovamente la squadra di Jurij Vernydub la sera del 3 novembre, mentre il 24 sarà impegnata a San Siro contro lo Shakthar di De Zerbi. La strategia di Inzaghi è quella di evitare di giocarsi la qualificazione nell'ultima gara in programma contro il Real Madrid. Ultima giornata che, da tre anni, si rivela dolorosa per i tifosi nerazzurri.