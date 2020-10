Inter News, un caso di positività nel Marocco di Hakimi

C'è un inevitabile velo di ansia in casa Inter per quanto concerne Achraf Hakimi. Il neo-acquisto nerazzurro, è attualmente in ritiro con il Marocco dove all'interno del gruppo è stato riscontrato un caso di positività al COVID-19.

Si tratta di Nabil Dirar, centrocampista di proprietà del Fenerbahce che per le amichevoli contro Senegal e Repubblica Democratica del Congo verrà sostituito dall'ex Palermo Achraaf Lazaar. Ovviamente dopo la diffusione della notizia da parte della Federcalcio marocchina, sono scattate subito le misure per evitare che il contagio si estendesse anche ad altri membri del gruppo.

Dal canto suo l'Inter spera che Hakimi non risulti anch'egli positivo ai test a cui è stato sottoposto e alla quale verrà sottoposto anche nei prossimi giorni. Il 17 ottobre bisognerà sfidare in campionato il Milan, e farlo senza di lui per Antonio Conte sarebbe un grattacapo non indifferente.