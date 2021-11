Inter news: un attaccante si è 'inceppato'. La posizione netta di Inzaghi

Inter news: la speranza, questa sera, è Lautaro.

I nerazzurri, in vista della sfida di questa sera contro lo Sheriff, si aggrappano all'argentino, uomo-simbolo del nuovo corso, ma inceppato in Europa. La Gazzetta dello Sport rimarca il rendimento non esaltante di Lautaro in Champions League: "C’è un qualcosa di sinistro nell’Europa dell’Inter ma ancora di più nei numeri Champions di Lautaro, che nella competizione ha segnato una sola volta nelle ultime dieci partite, mai ancora in questa edizione. C’è di più: l’ultima rete in assoluto del Toro risale a un mese e un giorno fa, Reggio Emilia, 2 ottobre".

Lautaro, insomma, cerca il gol. Una mini-crisi, quella dell'argentino, da scacciare magari proprio questa sera. E' stato lo stesso Simone Inzaghi, nella conferenza pre-gara, a stimolare l'argentino. Ecco le parole del tecnico, riprese dal quotidiano: "«Da Lautaro mi aspetto una grande gara, è una sfida troppo importante»". Leggi tutte le dichiarazioni del mister, clicca qui.

Non manca, comunque, il supporto della società e dell'ambiente tutto. Lautaro Martinez, fresco di rinnovo, gode della fiducia incondizionata del club. "L’ultimo mese è stato un flop dal punto di vista realizzativo. Eppure un trionfo fuori dal campo, con il rinnovo fino al 2026, uno stipendio raddoppiato, il riconoscimento a quanto fatto in tre anniemezzo di vita nerazzurra", l'analisi del giornale. E allora tanta fiducia in vista di questa sera: gli ottavi da conquistare, nel segno del Toro. Lui e Edin Dzeko saranno in prima linea nell'undici che sfiderà i moldavi. Clicca qui per scoprire come seguire Sheriff-Inter su InterDipendenza.Net.