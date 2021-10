Inter News, ultim'ora: la protesta prima della partita con lo Sheriff

Inter news: la Curva Nord ha protestato prima del match di Champions League contro lo Sheriff.

La decisione è stata presa dopo i Daspo inflitti ai tifosi nerazzurri in occasione della partita di Firenze vinta, per 3-1, contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano.Come vi spieghiamo anche in questo articolo erano stati 18 i tifosi denunciati. "Firenze 21.9.21 ingiustizia è fatta. 18 ragazzi diffidati quella sera colpevoli di avere in macchina l' asta della bandiera" è stato lo striscione esposto dalla Curva Nord.

Come riportato da "La Repubblica" gli indiziati rischiano fino a 10 anni dopo che "su tre mezzi, sui quali viaggiavano 18 tifosi, sono stati rinvenuti 6 fumogeni e un totale di 17 mazze (delle quali 11 di gomma rigida e le restanti in parte in ferro, in parte in legno)".

Notizia in aggiornamento