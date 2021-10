Inter news, ultim'ora: c'è l'indizio social sulle scelte di Inzaghi

Inter news: c'è l'inidizio social sulle scelte di Simone Inzaghi.

Il tecnico, in queste ore, deve sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione contro l'Udinese (fischio di inizio alle ore 12.30). Nella gara contro i friulani opterà per il turn over nei ruoli chiave. Il motivo? Si aprono sette giorni di fuoco per l'Inter: dopo la sfida di San Siro, ci saranno la decisiva trasferta di Champions League contro lo Sheriff e il derby contro il Milan. "Ecco perché potrebbero rifiatare, almeno dal primo minuto, i due giocatori con il minutaggio più alto in questa stagione, Handanovic a parte - conferma la Gazzetta dello Sport in edicola oggi -. De Vrij in difesa dovrebbe lasciare il posto a Ranocchia, che vede dunque l’esordio stagionale dal primo minuto. E a centrocampo turnover possibile anche per l’intoccabile Barella".

Proprio sul centrocampo, in questi ultimi minuti, è spuntato un chiaro inidzio social. Sul profilo ufficiale di Instagram, l'Inter ha infatti ricordato il 'Match day' contro l'Udinese. E come lo ha fatto? Con una fotografia di Arturo Vidal. Il cileno potrebbe dunque partire nell'unidici titolare con Hakan Calhanoglu sulla parte sinistra della mediana e, ovviamente, Marcelo Brozovic al centro. Contro i friulani, poi, si rivedrà Milan Skriniar tenuto a riposo nella vittoriosa trasferta di Empoli. "In avanti - anticipa la Gazzetta dello sport in edicola oggi - ballottaggio Correa-Sanchez per il posto vicino a Dzeko. Sulla fascia destra spera nel rilancio anche Dumfries che torna a San Siro dopo l’intervento su Alex Sandro nel finale del match con la Juve".

Insomma: ancora qualche ora e poi si scopriranno definitivamente le scelte di Inzaghi. Intanto questo indizio social non è da trascurare e fa pensare a un turno di riposo concesso a Barella e dunque al ritorno, dal 1', di Vidal.