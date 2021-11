Inter news: tutto sulla Transnistria, regione dello Sheriff. Calcio e Kgb

Inter news: Nicolai Lilin, 41enne scrittore noto al grande pubblico soprattutto per 'Educazione Siberiana', ha tre passaporti come ricorda la Gazzetta dello Sport: moldavo, italiano e transnistriano. Intervistato dalla rosea, Lilin illustra la terra dove stasera giocherà l'Inter. "Non vedrò il match e non faccio il tifo, ma che si capisca cosa è la Transnistria è un bene per tutti", dice.

Per Lilin la regione è una scheggia creata dalla frattura dell’Urss. Da sempre un enorme magazzino di armi sovietiche, una piattaforma bellica da attivare in chiave anti-occidentale in caso di aggressione: ancora, a suo dire, ci sono 250 testate nucleari attive. "Il calcio ci è sempre interessato poco o niente. Questa squadra è solo un progetto politico per far parlare il mondo della regione". Frase che è tutta un programma.

L'intervista si sposta poi sul presidente del club, Victor Gușan, che pare non si faccia fotografare da 20 anni. Lilin afferma che si tratta semplicemente di un agente del Kgb e un uomo forte del gruppo Sheriff. Gușan è il garante di questo potere e progetto politico che passa anche dai risultati della squadra: "normale che non si mostri in giro", chiosa Lilin.

Il potere economico dello Sheriff, prosegue Lilin, nasce dal fatto che parliamo di una holding privata creata quando questa regione è rimasta bloccata, separata dal resto del mondo. Allora, secondo un’idea del Kgb e del governo locale, la piattaforma Sheriff gestisce ogni rapporto economico della Transnistria, aggirando ovviamente le vie legali. È quello che fa vivere la regione in maniera non ufficiale, ed è di fatto la più grande risorsa economica del Paese.

E quando gli viene chiesto "Come verrà accolta l’Inter?", Lilin conclude così: "La squadra trova un Paese aperto, di gente amichevole. Si vive in pace, anche se dietro le quinte dilaga il malaffare".