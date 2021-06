Inter news, tutto fatto per il rinnovo di Kolarov: cifre e dettagli

Tutto fatto per il rinnovo contrattuale di Aleksandar Kolarov con l’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio l'Inter, serbo e la società nerazzurra avrebbero raggiunto l’intesa per un altro anno di contratto per 1.5 milioni di euro.

L’ex Roma e Lazio ha quindi deciso di dimezzarsi l’ingaggio rispetto ai 3 milioni di euro percepiti la scorsa stagione. Niente da fare per il Bologna, che avrebbe fatto un tentativo nelle scorse settimane per acquistarlo a parametro zero. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la giornata di domani.

Simone Inzaghi è pronto a dargli una nuova chance come vice Bastoni, dopo che il serbo ha ampiamente dell’uso le aspettative nella scorsa stagione. Soltanto 11 le presenze complessive tra campionato e coppe sotto la guida di Antonio Conte, in una stagione condizionata anche dal Covid e da diversi problemi fisici.