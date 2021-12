Inter news, Tuchel risponde a Lukaku: che bordata al belga

Inter news, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, risponde alle parole di Romelu Lukaku.

Il tecnico tedesco campione d'Europa, intervenuto in conferenza stampa prima della partita dei suoi uomini contro il Liverpool, ha parlato delle parole dette dal proprio attaccante e mandate in onda in versione integrale da Sky Sport. Tuchel è rimasto molto deluso da Lukaku, soprattutto per il momento non facile che stanno attraversando il blues in campo, in cui la squadra non sta avendo la continuità della passata stagione, ma anche perchè l'investimento del Chelsea da 115 milioni, fino ad ora, soprattutto con queste parole, non è stato ripagato.

Tuchel, infatti, ha parlato di momento non opportuno per dire certe cose, soprattutto perchè la squadra non attraverso un buon momento e perchè, di fatto, tutto questo crea una grande attenzione ed un grande chiacchiericcio attorno alla squadra. Il tecnico della squadra londinese, inoltre, ha aggiunto che parlerà molto chiaramente al giocatore in maniera privata, e cercherà di trovare una soluzione, anche se, almeno sul campo di allenamento, a dire dello stesso Tuchel, Lukaku non ha dimostrato di essere scontento come affermato.

Una situazione sicuramente scomoda in casa Chelsea, con un giocatore che, la scorsa estate, ha fatto di tutto per andare via dall'Inter per raggiungere una nuova sfida professionale e che adesso non sta ripagando l'investimento nè in campo, con prestazioni non all'altezza, nè fuori, con parole che, di certo, come visto, non hanno fatto sicuramente piacere a tutto lo stato centrale del Chelsea. Vedremo come evolverà la situazione, con l'Inter che guarda ad eventuali sviluppi.