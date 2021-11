Inter news, Trevisani tuona contro i 'rigorini': le dure parole del giornalista

Inter news: anche Riccardo Trevisani dice la sua sugli episodi da rigore.

Dopo il fallo molto discusso di Denzel Dumfries su Alex Sandro durante la partita Inter-Juventus, che ha portato al calcio di rigore poi trasformato da Paulo Dybala, e che ha fatto discutere molto, anche ieri sera, dopo la partita Roma-Milan, c’è stato un altro episodio simile con il contrasto Kjaer-Pellegrini che, stavolta, non è stato sanzionato allo stesso modo di quello sopra menzionato. Una non uniformità di giudizio arbitrale che sta creando tantissima confusione nella gestione delle partite.

A tal proposito, ecco le parole di Riccardo Trevisani alla trasmissione Pressing: “C'è un campionato in cui ogni settimana non si sa nulla di quello che succederà in campo perché un rigore, uguale a un altro, una volta è rigore e una volta no. A distanza di una sola settimana. Devono parlare gli arbitri. Il fallo di Dumfries in Inter-Juve è rigore e lo abbiamo detto. Quello di Kjaer su Pellegrini è ancora più rigore perché non sta neanche uscendo dall'area, è un'azione pericolosa. Perché il Var non lo richiama? Non sanno neanche gli arbitri cosa stanno facendo. Devono parlare loro perché devono spiegare il regolamento e ci dicano a che gioco stiamo giocando. Rischiano di rovinare uno dei campionati più belli degli ultimi anni".

Insomma, sembra che la troppa soggettività arbitrale, altro non sta portando se non a tantissime polemiche. L’Inter, in questo frangente, è stata molto sfortunata, ma dovrà guardare avanti perché dopo la vittoria contro l’Udinese – rivivi qui le emozioni della partita -, avrà tre gara che saranno un crocevia decisivo per il prosieguo della stagione nerazzurra, contro lo Sheriff – leggi qui tutte le informazioni necessarie per seguire la partita -, il Milan ed il Napoli.