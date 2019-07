Inter news, Trevisani: "Marotta ha sganciato due bombe"

Giuseppe Marotta ha confermato che Mauro Icardi e Radja Nainggolan non faranno parte della nuova Inter di Antonio Conte. Ai microfoni di Sky Sport, il dirigente nerazzurro ha spiegato la situazione, in modo chiaro e trasparente.

Dagli studi di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha commentato le parole del dirigente nerazzurro. "Marotta ha sganciato due bombe. L'Inter l'aveva fatto capire. C'è stata una linea, che non si può non apprezzare. Nessuno discute il valore, ma ci sono state delle cose su cui non si può passare".