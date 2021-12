Inter news: tre positivi nel Bologna, prossimo avversario nerazzurro

Inter news, tre positivi al Covid per il Bologna.

Prossima avversaria dei nerazzurri, la squadra rossoblù, al ritorno delle vacanze, ha avuto l'esito dei tamponi e, purtroppo, l'esito ha visto tre membri del gruppo squadra positivi. Si tratta del portiere Marco Molla e dei centrocampisti Nicolas Viola e Nicolas Dominguez che, quindi, con ogni probabilità, mancheranno per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Anche la squadra emiliana, ha annunciato tale esito, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto riportato: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare". Insomma, Sinisa Mihajlovic dovrà rinunciare a tre dei suoi uomini, sperando che riescano a negativizzarsi quanto prima.

Intanto oggi, ad Appiano Gentile, c'è stata la ripresa degli allenamenti anche per la squadra nerazzurra che si è sottoposta anche al giro di tamponi, al ritorno delle vacanze. Per evitare qualunque tipo di rischio, come riportato dalla redazione di Sky Sport, Edin Dzeko, alle prese con un lieve raffreddore, non ha preso parte all'allenamento ed è stato rimandato a casa. Nel giro di qualche ora si dovrebbero avere anche i risultati per quanto riguarda i calciatori nerazzurri, nella speranza che, in questo caso, non ci siano brutte sorprese di sorta e non si debba rinunciare a nessuno in vista della ripresa del campionato che prevede subito partite molto complicate.