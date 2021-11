Inter news, tra il veterano e le alternative: Inzaghi al bivio contro Spalletti

Inter news, tra il veterano e le alternative: chi al posto di De Vrij?

Tempo di vigilia in casa nerazzurra. Infatti i ragazzi di mister Simone Inzaghi si stanno preparando allo scontro al vertice - in programma domenica 21 novembre alle ore 18, stadio Giuseppe Meazza - contro il Napoli dell'ex Luciano Spalletti. I partenopei arrivano a Milano forti del loro primato in classifica (32 punti) a pari merito con il Milan che, questa sera (sabato 20 novembre 2021, ore 20:45), affronterà la Fiorentina con l'opportunità di allungare in vetta.

Da canto suo l'Inter, nonostante una rosa falcidiata dagli infortuni durante quest'ultima sosta delle Nazionali (leggi qui la situazione dell’infermeria legata a Sanchez) dovrà dare il massimo per ricucire lo svantaggio e riportarsi a ridosso delle due capoliste. Il mister, oltre ai dubbi in attacco (recupera qui le probabili formazioni), sta valutando anche chi scegliere - nel reparto arretrato - per sostituire l'olandese De Vrij.

Come spiega quest'oggi (sabato 20 novembre 2021, ndr) il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro è davanti ad un bivio: puntare sull'esperienza, dicasi Andrea Ranocchia, oppure valutare delle alternative come l'inserimento di Dimarco e lo spostamento di uno tra Bastoni e Skriniar in posizione centrale? L'impiego del quasi 34enne di Assisi - dieci stagioni in maglia nerazzurra (con in mezzo i prestiti sia in Serie A che in Premier League) - sembra quello più logico in quanto rappresenta, forse, la vera e unica alternativa come centrale per una difesa a 3 in grado di dare delle garanzie certe. Lui che ora, dopo alcune stagioni di difficoltà, ha ricreato un rapporto speciale con i tifosi ed è un vero leader nello spogliatoio (219 partite in nerazzurro, per un totale di 17.197 minuti, 13 gol e cinque assist).

Fino ad ora, quando è stato chiamato in causa, Ranocchia - come spiega il quotidiano tra le sue righe - è stato pressoché impeccabile. Il centrale potrebbe rappresentare una valida soluzione, a livello fisico (per via della stazza), sia nella propria area che in quell'avversaria nel momento del gioco aereo (calci d'angolo, punizioni...). Come riporta il quotidiano, dunque, Ranocchia sembrerebbe la scelta più logica per comporre il trio difensivo - con ai lati Bastoni a sinistra e Skriniar a destra - per arginare, grazie a raddoppi e baricentro basso, Osimhen e le frecce all'arco di mister Spalletti. Ad oggi, l'impiego di Dimarco è un'alternativa ma è pensabile che Inzaghi voglia affidarsi all'usato sicuro per poi, in caso di necessità, variare in corso d'opera.