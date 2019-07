Inter news, torna a parlare Moratti: parole importanti sul mercato

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato del momento della squadra nerazzurra, legato al mercato. L'ex numero uno del club si è soffermato sul caso Icardi. Moratti ha così commentato: "Il caso è complicato. Non ho mai dovuto affrontare nella mia gestione una vicenda così delicata. Certo se Icardi va alla Juve la squadra bianconera che è già fortissima e spettacolare diventa ancora più forte. Il comportamento del mondo Icardi sui social non mi interessa. Io ho sempre valutato i giocatori dal loro comportamento in campo e in allenamento".

Secondo Moratti, l'attaccante argentino è più forte rispetto agli obiettivi di mercato: "Dzeko e Lukaku sono ottimi attaccanti. Uno ha grande talento, l’altro ha grande fisico. Ma Icardi è più forte".

Parlando del mercato in entrata, l'ex presidente ha elogiato gli acquisti. Queste le sue parole: "Il colpo più importante per il momento è stato Godin . Un leader. Conte ha la difesa più forte del campionato e se gli scudetti li vincono le squadre che subiscono meno gol. Mi piace Barella. Ha grinta. Mi piace Sensi. Sono giovani vanno aiutati".

Su Antonio Conte: "Mi incuriosisce l’arrivo di Conte. Voglio vedere come interverrà. Il suo passato in bianconero non conta. È un grande professionista lo ha dimostrato guidando anche la Nazionale e il Chelsea".

Un consiglio sul ruolo di Lautaro: "Ha ottimi colpi però lo considero più una seconda punta che un centravanti". Infine, Moratti ha indicato il sogno dei tifosi nerazzurri: "Un altro Triplete".