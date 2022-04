Inter news, tempi difficili per Onana: la rivolta dei tifosi dell'Ajax

Inter news, tempi difficili per il portiere Andrè Onana.

L'estremo difensore dei lancieri di Amsterdam, che passerà all'Inter a parametro zero questa estate, non sta vivendo un buon momento in termini di rapporto con i propri tifosi, dopo le dichiarazioni rilasciate nel post-partita tra Ajax e Sparta Rotterdam, gara in cui i propri sostenitori lo avevano accusato dell'ennesimo errore della sua stagione. Ma la questione non è terminata qui, perchè l'AFCA Supportersclub, l'associazione dei tifosi dell'Ajax, con un comunicato, ha di fatto scaricato il proprio portiere.

Infatti, i tifosi, hanno ricordato l'episodio citato poco sopra e proprio per questo motivo hanno affermato con forza di non considerare più Onana un proprio giocatore, per la gravità delle parole usate e per il fatto che lo stesso giocatore non ha voluto celebrare la vittoria con i compagni di squadra, cosa che ha scatenato l'irritazione di alcuni senatori come Blindt e Klaasen. Oramai, sempre a dire dei tifosi, Onana non pensa più all'Ajax e ai suoi attuali compagni di squadra da tanto tempo e vorrebbero che non venisse schierato più da titolare.

Una situazione molto tesa che non sarà facile da rimarginare. Il sicuro addio del camerunense, non è passato inosservato e non è stato preso bene da parte dei tifosi che, soprattutto dopo le parole molto pesanti, hanno deciso di non considerare più come un loro giocatore il portiere. Dal primo luglio, Onana, sarà il nuovo portiere nerazzurro e sarà protagonista di una nuova avventura, in cui dovrà recuperare la forma perduta e avrà la possibilità di essere un beniamino per i suoi nuovi tifosi.