Inter news, tegola Darmian. Tocca a Dumfries, con un occhio sul mercato

Inter news, l'infortunio di Matteo Darmian, avvenuto nel finale della gara contro il Venezia di sabato sera, 27 novembre, rappresenta un'autentica tegola per Simone Inzaghi.

L'esterno si era reso protagonista di un inizio di stagione davvero importante, al punto da diventare titolare inamovibile ( e quasi sempre tra i migliori in campo). Il timore è che si tratti di una lesione, il che porterebbe ad un rientro nel 2022. Un'assenza importante in ruolo chiave per il gioco del mister. In quella zona del campo servono infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, movimenti codificati e letture non banali. Le sensazioni non sono positive, e nello scenario migliore Darmian salterebbe tre partite (contro Spezia, Roma e Real). Fondamentali saranno gli esami odierni, che che scioglieranno ogni dubbio. Ora l'alternativa porta inevitabilmente a Denzel Dumfries, arrivato in estate come erede di Hakimi, ma che fino a questo momento si è dimostrato non pronto.

L'olandese sta lavorando duramente per prendersi il posto da titolare, e ora il suo momento è arrivato. Da un lato c'è la necessità di tutelare un importante investimento, dall'altro si vuole avere un'alternativa di livello sul settore di destra, così come avviene a sinistra con il duo Perisic- Dimarco. Da qui alla sosta natalizia ci sarà la chance per l'esterno di mostrare il suo valore. Qualora la riposta non dovesse essere positiva si potrebbe andare sul mercato. In questo senso il nome caldo resta sempre quello di Nahitan Nandez, che piace molto per la sua duttilità, e che in estate era stato ad un passo dal lasciare il Cagliari per trasferirsi proprio a Milano.