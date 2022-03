Inter news, tabù scudetto per Inzaghi: quante analogie con la sua Lazio

Inter news: i nerazzurri non sanno più vincere.

Ieri a San Siro, contro la Fiorentina (qui le pagelle) è arrivato l'ennesimo pareggio. Sono appena sette punti nelle ultime sette gare di campionato per la banda di Simone Inzaghi. Il tecnico dopo una prima parte di stagione dominante alla guida dell'Inter, sta passando il periodo più buio della sua avventura a Milano. Prestazioni sottotono, pareggi e soprattutto scarsa quantità realizzativa, questi sono i problemi della squadra nerazzurra, che passa sempre in svantaggio e non riesce più a rimontare le partite come fatto nella prima parte di stagione. Lautaro e Dzeko sembrano essersi inceppati e la difesa non è più una garanzia, mostrando spesso segni di debolezza e soprattutto fragilità. Il vero problema sembra essere in mezzo al campo, senza Brozovic i nerazzurri fanno fatica a sviluppare gioco e di conseguenza non riescono a vincere.

L'Inter è passata dall'essere la prima della classe a rischiare il terzo posto con una Juventus che sta recuperando terreno. Sembrano essere tante le analogie tra questa Inter e la penultima Lazio di Inzaghi che ha sfiorato lo Scudetto contro i bianconeri guidati da Maurizio Sarri. Quella Lazio, come i nerazzurri di Inzaghi, per lunghi tratti di stagione sembrarono in grado di portare a Roma il tricolore. Dopo però ci fu il primo lockdown che distrusse quella squadra imbattibile permettendo ai bianconeri di vincere senza problemi. Il tecnico sembra mostrare diversi limiti quando c'è da fare il passo decisivo verso il titolo.

Insomma, tabù Scudetto per un Inzaghi che adesso deve ritrovare continuità e soprattutto la fiducia della piazza interista.