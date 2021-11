Inter news, svolta per Conte: il club lo vuole entro 24 ore

Inter news: l'ex Conte può ritrovare una panchina.

Il tecnico, che nell'ultima estate ha lasciato Milano, flirta col Tottenham. Una situazione calda che starebbe vivendo, proprio in queste ore, la fase cruciale. Come spiega infatti il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, Paratici - ex Juve e ora uomo mercato dei londinesi - vuol chiudere l'operazione addirittura entro domani (martedì). C'è, insomma, la possibilità - attraverso una trattativa no stop - di definire la questione a brevissimo. La situazione in casa Tottenham è precipitata dopo la netta sconfitta di sabato contro il Manchester United. Un 3-0 senza storie, in casa, che ha gettato in crisi profonda il progetto degli Spurs.Peraltro, proprio il Manchester United era fin qui l'altro club accostato con insistenza ad Antonio Conte che, ora, si trova nella condizione di scegliere fra la possibilità di aspettare una chiamata altrove, oppure accettare subito la proposta di un Tottenham a caccia disperata di un nuovo manager.

Il Tottenham dunque è in forte pressing su Conte come vi avevamo già raccontato durante la giornata di ieri, domenica. Attenzione, però: Conte non ama, da sempre, intraprendere un progetto a campionato iniziato. Una ricca offerta, però, potrebbe fargli cambiare idea anche se non avrà la possibilità di gareggiare in Champions League. Il Tottenham sta infatti disputando la Conference League. È inserito nel gruppo G ed è a quota quattro punti e in terza posizione. Paratici vorrebbe Conte proprio per il carattere e la la mentalità che inculcherebbe nello spogliatoio dopo una stagione iniziata in maniera poco entusiasmante. I due si conoscono fin dai tempi della Juventus. Qui potete trovare il nostro approfondimento.