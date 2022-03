Inter news, svolta per Antonio Conte? Cambia il futuro dell'ex nerazzurro

Inter news, sirene dal PSG per Antonio Conte.

L'ex allenatore dell'Inter, al momento seduto sulla panchina del Tottenham, ha mostrato parecchia insofferenza riguardo alla sua permanenza a Londra anche nella prossima stagione. Questione di programmi e di obbiettivi, oltre che di rinforzi da fare sul mercato. Ecco che, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, nelle maglie di questa situazione si è inserito il Paris Saint Germain che ha mostrato di essere una squadra bella, ma con poca cultura del lavoro, tanto da dover abbandonare in modo clamoroso l'obbiettivo principale della Champions League.

Ecco che lo sceicco Al Khelaifi sta pensando ad una rivoluzione sia tra i calciatori, ma soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica in panchina, dove la posizione di Pochettino è parecchio in bilico e dove le intenzioni della dirigenza parigina è quella di portare nella capitale francese un allenatore con una grande cultura del lavoro e con una grande cura per i particolari e chi se non Antonio Conte per riuscire nell'intento di riportare il ruolo del campo e del sudore a Parigi, cosa non riuscita fino a questo momento.

Suggestioni e primi contatti, la situazione di Antonio Conte è in continua evoluzione e potrebbe cambiare nel corso di questa estate, soprattutto nel caso in cui l'incontro con la dirigenza della squadra londinese non dovesse andare secondo i programmi. Vedremo se davvero questa suggestione possa diventare realtà e se Conte potrà allenare in una squadra che potrà accontentarlo nelle sue richieste di mercato, avendo una disponibilità immensa rispetto a tutte le squadre in cui ha allenato.