Inter news, Suning cede a breve? Tutte le opzioni al vaglio

Inter news: il gruppo Suning potrebbe cedere la società nerazzurra a breve.

E' quanto riportato stamane da parte de Il Corriere dello Sport, che, dopo le indiscrezioni lanciate da parte del sito Bloomberg, continua a spingere sul tasto della cessione dell'Inter da parte del gruppo cinese. Ma il quotidiano sportivo romano vaglia più ipotesi in tal caso e lascia aperta ogni possibilità. Si sa che Suning ha dato le quote di maggioranza in pegno ad un fondo di private equity come Oaktree in cambio di un finanziamento da 275 milioni di cui 75 iniettati all'interno della società per la gestione corrente. Nel caso in cui la famiglia Zhang non riuscisse a restituire la stessa cifra con gli interessi prefissati, ecco che allora le quote di maggioranza passerebbero allo stesso fondo.

Ma non è nemmeno da escludere la cessione di una minoranza delle quote dell'Inter, facendo sì che la quota ricevuta dalla cessione verrebbe iniettata all'interno delle casse della società come aumento di capitale, anche se questa opzione non garantirebbe agli Zhang alcun vantaggio economico. Infine, la cessione della maggioranza a qualcuno che sia interessato, ma qui il problema non è solo, o non tanto, la valutazione da un miliardo che fa Suning, bensì la situazione debitoria del club che non alletta gli interessati (a tal proposito è assolutamente da escludere una cessione ad un fondo arabo).

Per questo Steven Zhang ha imposto, di comune accordo con il management, una politica di riequilibrio dei conti della società, sfruttando il player trading in modo da abbassare il rosso in bilancio. Se questo porterà alla strada di successi tracciata, quantomeno a parole, dall'amministratore delegato Beppe Marotta sarà da vedere, ma l'ipotesi di un cambio di proprietà dell'Inter non è da escludere, con più opzioni al vaglio che possano garantire stabilità economica al club.