Inter news, Suning cede a breve? Ecco la situazione del colosso

Inter news: Suning cederanno presto la società nerazzurra?

E' quello che ipotizza nel suo editoriale per TuttomercatoWeb il giornalista Enzo Bucchioni che, dopo la trattativa sfumata con il fondo arabo PIF, per ammissione del membro del CdA del Newcastle, società acquistata di recente dallo stesso fondo, Amanda Staveley, e dopo le parole degli amministratori delegati Beppe Marotta ed Alessandro Antonello che hanno confermato a più riprese l'impegno a lungo termine di Suning nella società nerazzurra, non si placano ancora le voci su una possibile trattativa per la cessione del club in breve termine.

Infatti, come riportato da Bucchioni, la svolta si potrebbe avere a breve, dal momento che, nonostante le smentite le presidente Steven Zhang dopo il CdA dell'Inter, ci sono tantissimi fondi che starebbero lavorando alla cessione del club nerazzurro, tanto che negli ambienti della finanza, in tal senso, ci sono sempre parecchi movimenti. Di contro, però, la volontà dello stesso presidente interista di non voler mollare il colpo e mantenere la gestione dell'Inter. Vedremo, di fatto, cosa accadrà nei prossimi mesi, dal momento che, in un senso o nell'altro, si dovrà arrivare ad una soluzione, per permettere ai dirigenti, che già hanno svolto un grande lavoro, di poter fare una programmazione nel migliore dei modi.

Insomma, bisognerà attendere, anche se dalla Cina, in questi mesi, arrivano delle notizie confortanti per il mondo nerazzurro ed i suoi tifosi, visto che il governo ha avallato tanti interventi nel mondo dello sport, con un disgelo nei confronti degli Stati Uniti che ha permesso di poter avere il Gran Premio di Formula 1 a Shangai fino al 2025 e un pilota cinese nella competizione - leggi qui la notizia completa. Che sia un modo affinchè anche Suning possa riprendere gli investimenti all'Inter? Ancora è prematuro per dirlo, ma di certo i tifosi nerazzurri se lo augurano di tutto cuore.