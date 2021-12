Inter news, Steven Zhang torna a Milano: c'è la data

Inter news, il presidente Steven Zhang sarà a San Siro per la partita di Supercoppa contro la Juventus.

La prima carica della società nerazzurra, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi che lo avrebbero dato in arrivo a Milano prima delle vacanze di Natale, tornerà nel capoluogo lombardo in vista della partita contro la squadra bianconera. A dare la notizia, attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista di Libero, molto vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, che così ha scritto: "Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, sarà a Milano per assister a Inter-Juve di Supercoppa del 12 gennaio".

Insomma, dopo tante ipotesi, ecco che c'è la data certa dell'arrivo del presidente interista, dopo essere mancato da questa estate. Vedremo che accoglienza sarà riservata da parte dei tifosi, dopo quanto accaduto in sede di mercato questa estate. Di sicuro è che l'agenta di Steven Zhang sarà molto fitta, sia per quanto riguarda le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio, sia per quanto riguarda i rinnovi, a partire da quelli dei dirigenti che dovrebbero mettere tutto nero su bianco fino al giugno del 2024.

La presenza del presidente e proprietario della società nerazzurra sarà molto importante anche per capire le voci che, nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, sono venute fuori da vari quotidiani, in merito all'ipotesi di una cessione delle quote di maggioranza al fondo PIF o ad alcune società americane. Se ne saprà di più tra qualche settimana, in cui tutti si aspettano qualche parola da parte sua.