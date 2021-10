Inter news, Steven Zhang ha deciso sul futuro: "Convocato il Cda"

Inter news: nella giornata di domani, giovedì, è previsto un consiglio di amministrazione in casa nerazzurra in seguito alla convocazione degli azionisti da parte di Steven Zhang.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che svela anche quale dovrebbe essere l'oggetto del meeting. Permane infatti un'ombra su quello che potrebbe essere il futuro societario del club nerazzurro. Ma andiamo con ordine. Suning ha chiesto ed ottenuto in estate un prestito da parte del fondo Oaktree per un importo pari a 275 milioni di euro, che dovranno essere restituiti (ovviamente con interessi) entro un triennio. L'ultimo bilancio della società inoltre ha visto un passivo di ben 245,6 milioni di euro. Una situazione quindi, quella finanziaria, molto delicata.

La conseguenza è che inevitabilmente si sono generate voci su un possibile addio della famiglia Zhang dalla gestione del club. In particolare sono circolate indiscrezioni circa un interessamento del fondo saudita Pif. Secondo il Corriere della Sera però non ci sarebbe nulla di fondato. L'intenzione del gruppo cinese è quella di restare alla guida dell'Inter nel lungo periodo e nel Consiglio di amministrazione verrà ribadita questa volontà di fronte ai soci. Questa notizia andrebbe di pari passo con quanto asserito dall'amministratore delegato Beppe Marotta, che nelle ultime interviste pre-match ha sempre confermato la volontà di Suning di non cedere il club.