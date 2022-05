Inter news, Steven Zhang ha dato il suo diktat per la prossima estate

Inter news, la proprietà Zhang ha dato il proprio indirizzo alla dirigenza.

Per la prossima estate, dopo quella scorsa abbastanza complicata per quanto riguarda la campagna di rafforzamento della rosa nerazzurra, la dirigenza nerazzurra ha avuto il diktat da parte del proprietario e presidente dell'Inter, Steven Zhang, che deve fare in modo di azzerare il rosso in bilancio e di ripagare il debito creatosi dopo la crisi covid. Per questo, la dirigenza di viale della Liberazione, sta già programmando gli investimenti da fare e le cessioni per capire quanti margini di manovra si potranno avere.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, la società nerazzurra per la prossima estate, dovrà necessariamente portare a casa un attivo di 60-70 milioni di euro con un taglio del 15-20% del monte ingaggi della squadra. Una nuova estate difficile per i tifosi interisti che potrebbero dire addio ad almeno un big della rosa, a conferma delle indiscrezioni che stanno venendo fuori in queste settimane da tantissime testate nazionali. Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno fare un altro miracolo per mantenere una rosa ad un livello competitivo.

I due esperti dirigenti, saranno impegnati a trovare le condizioni giuste e i profili adatti alla squadra per fare in modo che la rosa non si snaturi troppo dal livello che è riuscita a raggiungere in queste ultime due stagioni. Vedremo se si riuscirà nuovamente a realizzare questo intento oppure se cambieranno anche gli obiettivi in vista della prossima stagione. Intanto, adesso, il futuro si chiama Juventus, con una finale di Coppa Italia da vincere visto che il discorso scudetto si è complicato dopo la partita contro il Bologna.