Inter news, staffetta tra i pali? Novità sul rinnovo di Handanovic

Inter news: futuro incerto per il numero 1 nerazzurro.

Nell'ultima settimana ci sono stati aggiornamenti importanti per quello che era uno dei tormentoni in casa Inter: ovvero la trattativa per Onana. Il portiere dell'Ajax nei giorni scorsi ha effettuate le visite mediche per conto dell'Inter, come svelato in precedenza. Dunque l'ex canterano del Barça sarà il primo colpo della prossima stagione dell'Inter. Arriva a parametro zero dall'Ajax e firmerà un contratto che lo legherà alla casacca nerazzurra fino al 2027. Il suo arrivo però cambia il futuro di un veterano: Samir Handanovic. Che ne sarà del capitano nerazzurro? Lui come Perisic e Brozovic andrà a scadenza a giugno. Dunque priorità ai rinnovi in casa Inter che dal canto suo vorrebbe proseguire con lo sloveno ancora a Milano, vista la sua importanza nello spogliatoio e in campo.

Come riportato da Il Giornale, il ritorno di Zhang a Milano potrebbe essere un segnale importante sul rinnovo di Handanovic all'Inter. I discorsi sul prolungamento del contratto del capitano però entreranno nel vivo a febbraio. L'arrivo di Onana cambia un po di cose e l'ex portiere dell'Udinese chiede rassicurazioni sull'ingaggio, ovvero non meno della metà di quello attuale. Ma non è finita qua. Lo sloveno vorrebbe anche delle garanzie tecniche visto l'ingaggio di Onana e soprattutto garanzie sul futuro, con un possibile ruolo da allenatore nelle giovanili una volta appesi i guantoni al chiodo.

Dunque al momento il futuro del numero 1 nerazzurro è tutto da scrivere anche se sembra voler proseguire con l'Inter. Intanto l'arrivo di nuovo concorrente per il posto tra i pali crea un enorme punto di domanda: chi giocherà l'anno prossimo? Sul nostro sito, abbiamo provato ad analizzare la situazione tra Onana e Handanovic dell'anno prossimo (clicca qui per i dettagli).