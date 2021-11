Inter news, spunta un retroscena sull'esultanza di Chalanoglu

Inter news, Hakan Chalanoglu è stato senza dubbio tra i protagonisti nel derby giocato ieri, Domenica 7 novembre.

Il turco si è preso con convinzione il pallone per il rigore del momentaneo 1 a 0, trasformandolo con grande freddezza. Ed è proprio di freddezza che ha dovuto fare scorta nel corso dell'ultima settimana. A svelarlo è il Corriere della sera, che racconta un retroscena su come il trequartista ha vissuto i giorni prima del derby. Il giocatore avrebbe infatti raccontato ai suoi compagni di essere consapevole che l'accoglienza dei tifosi non sarebbe stata delle migliori (per utilizzare un eufemismo). Tutto ciò è ovviamente frutto di quanto avvenuto in estate. Chalanoglu infatti ha rifiutato ogni proposta di rinnovo proveniente dal club rossonero, ed ha scelto di andare via a parametro zero, senza che il club potesse monetizzare dalla sua partenza.

Chalanglu però ha anche spiegato agli altri giocatori che i fischi sarebbero serviti solo a caricarlo, ed in effetti si è vista una delle migliori prestazioni da quando è all'Inter, fatta di grande personalità. L'esultanza rabbiosa rivolta ai suoi ex tifosi, dopo il gol realizzato proprio sotto la curva sud, ha scatenato l'ira anche di Alessandro Florenzi, che è saltato in piedi dalla panchina per rimproverarlo. Il Corriere della Sera racconta però che prima del match il turco ha scelto di salutare calorosamente sia il tecnico Stefano Pioli che Paolo Maldini.