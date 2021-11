Inter news, Spalletti può sorridere: quanti recuperi contro i nerazzurri

Inter news: buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore di Certaldo può sorridere in vista della partita contro l’Inter di domenica sera alle 18:00, dal momento che gli unici due giocatori che erano fermi ai box sono riusciti a recuperare in vista di quella data e parliamo di Kostas Manolas e di Kevin Malcuit. Ovviamente i due difensori azzurri non avranno i novanta minuti nelle gambe, ma di certo possono dare delle soluzioni in più a partita in corso al tecnico toscano.

Ma se c’è chi ride, come Spalletti, non si può dire lo stesso per Simone Inzaghi, che vede recapitarsi un ‘bollettino di guerra’ abbastanza preoccupante per quanto riguarda i propri giocatori. Infatti, dalle partite delle nazionali non arrivano buone notizie, con Alessandro Bastoni costretto a stare in tribuna con la Svizzera e a ritornare a Milano a causa dell’affaticamento patito durante il derby – leggi qui la notizia completa -, così come lo stesso è accaduto ad Edin Dzeko, che non ha giocato con la propria nazionale. Peggio rischia di finire a Stefan de Vrij, che ieri al novantesimo, contro Montenegro, ha accusato un fastidio fisico. L’olandese è già tornato a Milano e in serata si sottoporrà agli esami – leggi qui le novità sull’olandese.

Insomma, una partita che sembra avere un favorito, viste le carenze che potrebbe avere l’Inter, nel caso in cui questi giocatori non dovessero recuperare, sperando che non ci siano altre brutte sorprese, Inzaghi dovrà armarsi di creatività e cercare di mettere un undici quanto più competitivo possibile.