Inter news, sorpresa Perisic: vuole andare via! E ha scelto la meta

Inter news: quale futuro per Perisic, Handanovic e Ranocchia?

I tre calciatori sono fra i decani della rosa nerazzurra. Tante partite, e sfide vere, hanno visto l'esterno croato, il capitano sloveno e il centrale difensivo, proporsi con coraggio e dedizione per la causa del club. Ora il loro futuro è in bilico, se non segnato. Il Corriere dello Sport infatti, oggi 12 novembre, aggiorna in modo netto e concreto sulle tre situazioni. Un addio pressoché certo è, per il giornale, quello di Ivan Perisic. Il mancino non avrebbe nemmeno approcciato la questione rinnovo e ha un desiderio. Quale? Tornare in Bundesliga, secondo la ricostruzione del quotidiano romano.

Una notizia in controtendenza, dunque, col gran momento che Perisic sta vivendo in nerazzurro. Assoluto protagonista di scorribande sulla fascia sinistra, l'ex Bayern Monaco è centrale negli schemi di Inzaghi e un suo addio determinerebbe certamente una perdita di non poco nei meccanismi.

Per Andrea Ranocchia se ne riparlerà a fine stagione. Il suo caso viene equiparato a quello di Kolarov: l'idea è ricalcare i tempi della passata stagione, quando a fine campionato le questioni vennero messe a posto.

Infine, Samir Handanovic. Quale futuro per il capitano? L'Inter, conferma il giornale, ha prenotato Onana. In ballo allora per l'attuale portiere nerazzurro c'è un rinnovo da vice. Massimo accordo invece con un altro calciatore, su cui l'annuncio sembra davvero vicino (clicca qui per la scelta della società).