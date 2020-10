Inter News, Skriniar è in Italia: i tempi del reintegro totale

Antonio Conte si prepara a riabbracciare Milan Skriniar. Dopo essere tornato dalla sua Slovacchia dove ha svolto un periodo di quarantena dopo essere risultato positivo al COVID-19, il difensore nelle prossime ore si sottoporrà ad un nuovo tampone.

Qualora quest'ultimo risultasse negativo, il giocatore potrà tornare ad allenarsi in gruppo ma difficilmente sarebbe arruolabile per il match di sabato pomeriggio contro il Parma. In questo modo, l'ex Samp tornerebbe disponibile per la sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma il 3 novembre.

Se invece Skriniar non dovesse ancora negativizzarsi, da protocollo il giocatore potrà tornare ad allenarsi da solo. A riferirlo è stata la redazione di Sky Sport tramite Gianluca Di Marzio.