Inter news, Simone Inzaghi mastica amaro dopo l'1-1: le parole del tecnico

Inter news: un pareggio che lascia l'amaro in bocca per Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha parlato dell'1-1 contro il Milan a Dazn e ha mostrato il proprio rammarico per non aver raccolto i tre punti in una partita in cui sono state tante le occasioni e in cui c'è stato anche un rigore sbagliato da parte di Lautaro, oltre all'ennesimo scontro diretto non portato a casa. Ecco le parole di Inzaghi:

Sulla partita: "Il bicchiere è mezzo vuoto perché abbiamo avuto tante occasioni contro un’ottima squadra. Siamo in ritardo, ma ancora c’è tempo. Milan e Napoli stanno andando a un grande ritmo, ma ci sono ancora 27 partite. Oggi forse ai punti avremmo meritato noi".

Sui rigoristi e Calhanoglu: "I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu, poi abbiamo fatto tirare anche Perisic. Se avessimo segnato i rigori contro Atalanta e Milan avremmo qualche punto in più. Ma andiamo avanti. I giocatori sono in campo e sappiamo come funzionano quei momenti. Calhanoglu sta facendo bene, aveva fatto bene anche contro l’Udinese. Poi giocando ogni tre giorni devo fare delle scelte, ho sempre grandi dubbi e non è facile lasciare fuori gente come Gagliardini, Sensi, Vecino e Vidal.

Sull'andamento della partita: "I primi venti minuti non abbiamo approcciato benissimo, poi abbiamo tenuto più palla. Il Milan è molto tecnico, dovevamo farli correre, ma va bene così. A parte i primi venti minuti e gli ultimi sette o otto dove è mancata la lucidità, per il resto abbiamo fatto bene".

Sugli infortunati: "Barella ha avuto un affaticamento e ha chiesto il cambio. A fine primo tempo avevamo avuto qualche problema anche con Dzeko e Bastoni che avevano avuto qualche problemino agli adduttori. Le nazionali? E’ un orgoglio per ogni giocatore, spero che i nostri infortunati di oggi non abbiamo problemi gravi, ma solo qualcosa di lieve".