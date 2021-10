Inter news: Simone Inzaghi è alle prese con 7 problemi

Inter news: archiviato il pareggio contro la Juventus, gli uomini di Simone Inzaghi inizieranno a preparare la delicata trasferta contro l'Empoli in programma mercoledì sera alle 20:45.

Una sfida che potrebbe rivelarsi (addirittura?) decisiva per i nerazzurri per restare in scia di Napoli e Milan attualmente distanti 7 punti. E sono proprio quei sette punti i sette problemi che Inzaghi dovrà, nel minor tempo possibile, cercare di risolvere. L’Inter non può permettersi di lasciare altri 'omaggi' lungo il suo cammino in campionato. D'altronde la distanza dalle inseguitrici è minima e un altro passo falso potrebbe costare caro: specie a livello psicologico. Avversario da non sottovalutare l’Empoli perché si sta rendendo protagonista di un buon campionat. È infatti a soli 6 punti di distanza dai nerazzurri. I toscani sono reduci dalla vittoria contro la Salernitana per 4-2 con l’ex Andrea Pinamonti protagonista con una doppietta (qui l’approfondimento sulla prestazione dell’attaccante).

Gli azzurri hanno dimostrato, in questa stagione, di poter far male a chiunque. Un esempio? Basti pensare alla vittoria contro la Juventus allo Stadium. In casa, invece, hanno finora collezionato soltanto tre dei 12 punti conquistati. Percorso negativo con ben quattro sconfitte su cinque incontri finora disputati. L’Inter, invece, in questo campionato ha finora fatto molto bene in trasferta ad eccezione della sconfitta in rimonta contro la Lazio e il pareggio con la Sampdoria. Fuori casa i nerazzurri hanno già battuto squadre ostiche come Hellas Verona, Fiorentina e Sassuolo. L’ultima sconfitta dei nerazzurri contro i toscani risale al 30 aprile 2006. Nei 14 incontri successivi tra i due club sono arrivate ben 13 vittorie nerazzurre e un solo pareggio nel 2015.

Intanto la giornata di oggi, lunedì 25 ottobre, è segnata ancora dalle polemiche per la concessione del rigore alla Juventus che ha portato all'1-1 il derby d'Italia. Potete leggere cos'è successo in questo articolo mentre cliccando qui troverete il nostro approfondimento.