Inter news, si torna a lavoro in vista del derby. Arruolabile il nuovo arrivo

Inter ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile nella settimana della stracittadina.

Dopo la domenica di riposo riprende il lavoro dei giocatori nerazzurri in vista del derby di sabato. L’allenamento sarà diretto da Mister Simone Inzaghi, che è risultato negativo dal covid, dopo che la scorsa settimana ha dovuto lasciare il timone della guida al suo vice Ferris. Rientro che non vedrà la truppa al completo, con Correa indisponibile per infortunio e con i nazionali sudamericani ancora impegnati per le qualificazioni mondiali. Vecino (qui le ultime voci di mercato sull’urugaiano) dovrebbe rientrare a breve, in quanto a causa di un’ammonizione nella partita della sua nazionale contro il Paraguay è stato squalificato per quella successiva. Per quanto riguarda Lautaro e Sanchez il ritorno sarà a ridosso della giornata di campionato.

Saranno invece alla Pinetina i nuovi acquisti Robin Gosens e Felipe Caicedo, che si sono presentati al centro sportivo in memoria di Angelo Moratti, anche nella giornata di ieri. L’attaccante ex-Genoa si è allenato ed è potenzialmente arruolabile già per il prossimo match dei nerazzurri. Per quanto riguarda l’esterno tedesco invece, si è proceduto con le terapie per il recupero dall'infortunio che lo tiene lontano dal campo di gioco dallo scorso 29 settembre durante la partita di Champions tra Atalanta e Young Boys. Il suo rientro è previsto entro fine febbraio.



Inizia dunque la prima settimana di lavoro di un mese di fuoco. Sabato 5 febbraio alle 18 sarà il giorno del derby contro il Milan, al momento secondo in campionato a pari punti con il Napoli. Lo stadio Meazza ospiterà 38000 spettatori, il massimo della capienza possibile, ovvero il 50% del totale.

Da sottolineare la bellissima iniziativa delle due tifoserie. La curva Nord e la curva Sud, sabato pomeriggio si uniranno in una raccolta di materiali (coperte, sacchi a pelo, prodotti per l’igiene, ecc) che saranno consegnati ai City Angels di Milano che provvederanno poi alla distribuzione di quanto raccolto a favore dei più bisognosi. All’iniziativa si uniscono anche gli Ultras Milano dell’Olimpia e la Curva del Milano Hockey. Una bella iniziativa che coinvolge dunque i tifosi dei diversi sport e squadre di tutta la città.