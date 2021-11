Inter news, sfatato il tabù Shakhtar: la doppietta di Dzeko regala la vittoria!

Inter news, tabù Shakhtar sfatato: una doppietta di Dzeko regala la vittoria!

L'Inter, grazie ad un'ottima prestazione ed alla doppietta del bomber bosniaco, guadagna i tre punti e fa un passo decisivo verso la qualificazione. Perisic straripante sulla sinistra.

90' + 3' - Triplice fischio!

90' - Tre minuti di recupero

89' - Sensi! Il numero 12 controlla la palla e poi calcia, ma Trubin dice di no

85' - Ultimi due cambi per l'Inter: dentro Sensi e Dimarco, fuori Calhanoglu e Perisic

81' - Clamorosa occasione per lo Shakhtar! Dodo si trova da solo, calcia e colpisce il palo con la palla che poi transita sulla linea con Mudryk che non riesce ad intervenire

80' - Pericolo Shakhtar con Bondarenko che calcia poco lontano dalla porta. Doppio cambio inoltre con dentro Marlos e Mudryk al posto di Tete e Fernando

77' - Doppio cambio per l'Inter: dentro Vidal e D'Ambrosio, fuori Barella e Darmian

73' - Cambio per De Zerbi: dentro Bondarenko, fuori Pedrinho

70' - Ci prova Correa su assist di Barella, l'argentino viene però fermato in area

67' - Primo cambio per Inzaghi: fuori Lautaro, dentro Correa

66' - Dzekoooooooo! Doppietta per lui! Assist al bacio di Perisic per Edin Dzeko che di testa insacca in rete! Inter in vantaggio per 2-0

65' - L'Inter continua a spingere in avanti

61' - Dzekoooooooooo! Azione che parte da Handanovic, Perisic scappa sulla sinistra, mette in mezzo Darmian calcia e sul rimpallo arriva il bosniaco che incrocia e batte Trubin!

56' - Gol annullato all'Inter per leggera spinta di Lutaro su Matvienko

54' - Lautaro prima viene sbilanciato, poi rialzandosi calcia di destro e la palla finisce in corner

48' - Ammonito Vitão per blocco su Dzeko

47' - Entra in area Perisic, la sua palla viene però intercettata da Trubin

45' - Si riparte! Cambio per lo Shakhtar: fuori Stepanenko, dentro Marcos Antonio

L'arbitro dunque manda tutti negli spogliatoi. L'Inter ha avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio, ma ha prevalso l'imprecisione. Shakhtar che ci prova in ripartenza sfruttando la velocità dei suoi interpreti. Match che si sta animando anche sul piano dell'agonismo.

45' + 2' - L'arbitro fischia l'intervallo

45' - Due minuti di recupero

44' - Occasione Inter! Tacco di Lautaro che la alza per Dzeko, il bosniaco calcia sull'esterno della rete

44' - Bastoni prova il cross, ma la palla viene presa male ed esce sul fondo

42' - Ranocchia recupera su Fernando ed aiuta Handanovic

41' - Ci prova Lautaro con il destro, palla non troppo forte controllata dal portiere

39' - Check terminato: nessun calcio di rigore, tutto regolare

37' - Check in corso del VAR per un possibile calcio di rigore su Lautaro

36' - Altra occasione per i nerazzurri con Lautaro che però se l'allunga sul primo controllo, Trubin esce e ferma l'azione

35' - Occasione Inter! Trubin sbaglia il rinvio, ci prova Dzeko al volo ma colpisce male e la palla esce

33' - Ancora Fernando a giro, questa volta però la palla esce larga sul fondo

31' - Occasione Shakhtar! Fernando da fuori a giro, palla fuori di poco

29' - Perisic da fuori di potenza! Il portiere blocca

28' - Calhanoglu crossa in mezzo, Trubin sicuro

26' - Occasione Inter! Ancora Dzeko di testa! Trubin para

25' - Occasione per Dzeko! Il bosniaco non riesce a concludere

24' - Gol annullato all'Inter per fuorigioco in partenza di Darmian. Perisic aveva concluso a botta sicura in rete

23' - Occasione Inter! Ranocchia di testa a fil di palo

22' - Ripartenza di Barella che finta il tiro e serve Lautaro che viene murato due volte. Palla in corner

21' - Fernando davanti ad Handanovic, lo sloveno para ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Brivido per l'Inter

18' - Recupero fondamentale di Perisic che intercetta un'apertura di Pedrinho

17' - Ci prova Tete, ma si trascina la palla sul fondo

15' - Dodo da fuori, Handanovic attento

14' - Perisic cerca di entrare in area, ma viene fermato

11' - Occasione Inter! Perisic entra in area, crossa basso, la palla arriva sui piedi di Barella che però scivola al momento del tiro e calcia alto

7' - Dzeko da fuori, palla calciata male

6' - Ci prova Barella da fuori con l'esterno, ma la palla non prende il giro giusto e termina sul fondo

5' - Ci provano gli ucraini, ma la retroguardia nerazzurra riesce a contenere

1' - Sugli sviluppi del corner ci prova Brozovic, palla alta

1' - Barella anticipato, palla in corner

1' - Partiti! Haţegan fischia l'inizio del match

Inter news: manca poco per l'inizio del match decisivo tra i nerazzurri e lo Shakhtar.

Una partita che, per l'Inter, vale molto più dei soli tre punti in palio. La squadra di Inzaghi, infatti, non può fallire contro lo Shakhtar di De Zerbi per cercare di agguantare il pass - che manca ormai da anni - per la qualificazione alla prossima fase della Champions League. Dal canto loro gli ucraini hanno forse l'ultima chance per mantenersi in scia per il possibile approdo in Europa League (leggi il nostro approfondimento). Di seguito, le formazioni delle due squadre (recupera qui l'articolo completo):

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All.: Inzaghi

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Marlon, Matvienko; Maycon, Stepanenko; Tete, Pedrinho, Solomon; Fernando.

All.: De Zerbi

Arbitro: Haţegan

Assistenti: Mihail Grigoriu e Sebastian Gheorghe

Quarto Uomo Radu Petrescu

VAR e Assistente VAR saranno i tedeschi Christian Dingert e Marco Fritz