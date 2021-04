Inter News, Setti pacifico: "Prima di sanzionare i club prenderei tempo"

A distanza di poche ore dall'attacco frontale di alcuni club di Serie A nei confronti di Inter, Milan e Juventus, prima della gara contro i nerazzurri il Presidente del Verona, Maurizio Setti, si è mostrato propenso al dialogo.

"Sulla Superlega io dico che non si deve fare. Sanzionare i club? Io prenderei tempo. Magari ci sono volontà che partono dalle proprietà e i dirigenti non centrano nulla. Secondo me dovremmo fare tutti un attimo mea culpa e ricompattare la Lega".

Queste le parole del n°1 dei gialloblù. La scelta di sposare il progetto Superlega in Italia non è piaciuta alla maggioranza dei club "minori". Eppure, come testimoniato da Setti, prima di prendere decisioni affrettate bisognerà attendere.