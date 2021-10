Inter news, sentite Bergomi: "Squadra bella ma non solida"

Inter news: "I tre difensori centrali sono molto forti. Però se vengono puntati in velocità non hanno rapidità e reattività necessaria per coprire tanto campo alle spalle". A parlare, alla Gazzetta dello Sport di oggi (giovedì 21 ottobre), è Giuseppe Bergomi: bandiera nerazzurra.

L'ex capitano, in vista del big match contro la Juventus, ha iniziato con un elogio alla squadra di Simone Inzaghi. Bergomi la considera bella da vedere, appunto, e difficile da affrontare per gli avversari vista la qualità con la quale attacca. Da difensore però spiega il motivo per il quale il trio composto da Mian Skriniar, Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij - miglior difesa della scorsa stagione - quest'anno si trova in difficoltà. "I tre centrali sono forti, davvero molto forti. Ma rispetto al passato sono costretti a difendere più spesso in campo aperto e la storia si fa più complessa". Non la migliore premessa in vista della sfida alla squadra di Allegri, micidiale nelle ripartenze. "È vero, è così - ha confermato Bergomi alla Gazzetta dello Sport -. Contro lo Sheriff ci sono state diverse situazioni di pericolo: un rischio che non puoi correre contro avversari letali come Chiesa, Morata o Cuadrado".

Per evitare questa situazione cosa si potrebbe fare? La soluzione, secondo Bergomi, potrebbe essere quella di cambiare alcuni uomini. Come? Inserendo elementi capaci di dare più equilibrio. "A Dumfries manca un ultimo salto di crescita, poi è destinato a prendersi la titolarità. Però, in ottica Juventus, credo che Matteo Darmian possa garantire più equilibrio. In mezzo, invece, se sta bene, mi aspetto Hakan Calhanoglu. Altrimenti toccherà ad Arturo Vidal, che porta fisicità ed esperienza fondamentali in gare così". Ma la gara di domenica sera sarà già decisiva? Per Bergomi non ci sono dubbi, la risposta è affermativa.

E proprio in vista di Inter-Juventus, Inzaghi sta pensando a una vera e propria rivoluzione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, potrebbero essere tre le facce nuove rispetto alla gara di Champions League contro lo Sheriff.