Inter News, Sensi: "Con l'ambizione si possono fare grandi cose"

Da quando la scorsa estate è arrivato dal Sassuolo, Stefano Sensi già dalle prime amichevoli ha dimostrato di poter reggere il peso della maglia nerazzurra. Una serie di sfortunati infortuni gli ha negato la possibilità di giocare con continuità, ma oggi l'Inter 2.0 di Antonio Conte è pronta ad affidarsi anche a lui.

Il n°12 infatti, ai microfoni di Sky Sport ha detto che la squadra ha rivisto gli errori dell'anno scorso in modo tale da non commetterli una seconda volta. Il tutto, sottolineando che all'interno dello spogliatoio la parole d'ordine è ambizione.

Stando a quanto riferito da Sensi all'Inter nessuno vuole porsi obiettivi concentrandosi per far bene ogni singola partita. Il centrocampista infine, ha detto che se ogni elemento della rosa avrà ambizione, si potranno fare grandi cose.