Inter news - Sconcerti loda Bastoni e lo paragona ad una bandiera della Juve

Questa stagione sembra essere quella della definitiva consacrazione per i giovani dell'Inter, in particolare sembrano spiccare per costanza Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Nonostante siano entrambi poco più che ventenni, i due nerazzurri sono ormai dei veri e proprio pilastri di questa squadra, e lo sa bene Antonio Conte, che li reputa insostituibili.

Anche il giornalista Mario Sconcerti, nel corso di un'intervista a TMW Radio, ha ricoperto di lodi i due giovani interisti. Di seguito le sue parole: "Barella, ma anche Bastoni, sono tra i giovani italiani di mio maggiore gradimento. Il secondo deve ancora finire di imparare a stare in campo, ma controlla lo spazio con una signorilità che poche volte si è vista, mi ricorda Bonucci da giovane".