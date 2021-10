Inter news, scatta l'allarme: la società ammette il rischio.

Si può riassumere così il passaggio relativo al Fair Play Finanziario dopo che ieri, giovedì 28 ottobre, l'Inter ha approvato un bilancio con una perdita di 245,57 milioni di euro. "Raggiungere il pareggio di bilancio sarà comunque complicato" fa notare il Corriere dello Sport in edicola oggi. Nel suo articolo, poi, Andrea Ramazzotti riprende un passaggio della nota del club: "Potremmo essere oggetto di audizioni davanti al Club Financial Control Body dell'Uefa. Non siamo ancora in grado di formulare aspettative circa l'esito effettivo delle udienze per il potenziale mancato rispetto delle regole del pareggio". Il quotidiano, nell'approfondimento che si trova a pagina 18, fa poi il punto sulla questione sponsor: "Socios verserà 16 milioni come sponsor di maglia nel 2021-2022, poi solo un milione all'anno fino al 2025 e sparirà dal centro della divisa. Chi sarà - domanda il Corriere dello Sport - il main sponsor nel 2022-2023? Zytara ha un contratto con l'Inter per il marchio Digitalbits (85 milioni dal 2021 al 2025). Passerà dalla manica al centro?".

Intanto, ieri (giovedì), il presidente Steven Zhang ha parlato durante l'assemblea dei soci e ha fatto chiarezza sul futuro dell'Inter. La nostra priorità, come è sempre stato e come sarà in futuro, è di lavorare per il bene del club a lungo termine. Dobbiamo essere coraggiosi - si legge nella lettera scritta dal magnate asiatico -, reagire in modo tempestivo e focalizzarci sui nostri obiettivi, come abbiamo fatto in questa stagione, riuscendo a raggiungere una vittoria storica nonostante tutte le difficoltà". Zhang ha poi aggiunto: "Sarà essenziale proseguire con gli investimenti infrastrutturali e fornire risorse adeguate al percorso di crescita del club, dentro e fuori dal campo. Il nostro è un progetto a lungo termine, con una visione chiara e definita. Le nostre radici, solide, ci spingono a guardare lontano. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, con grande ambizione e una mentalità vincente ricostruita e ritrovata". Ecco il testo integrale della lettera scritta da Zhang ai tifosi dell'Inter.