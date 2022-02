Inter news, Scamacca contro il (possibile) futuro: a San Siro è la sua gara

Inter news, quella con il Sassuolo sarà la partita di Gianluca Scamacca.

L'attaccante neroverde è al centro di un intreccio di mercato con la società nerazzurra dal momento che è il primo obbiettivo per l'attacco nel mercato estivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già iniziato ad intessere una trattativa per lui da tempo e con Giovanni Carnevali sarebbe stato già trovato l'accordo sulla cifra per portare il classe 1999 a Milano nella prossima stagione. Un giocatore che, in questa stagione, sta dimostrando una grande continuità in zona gol grazie alle nove reti segnate, ma soprattutto grande presenza nel gioco della squadra di Dionisi e proprio domenica, Milan Skriniar e compagni dovranno stare molto attenti alla sua presenza in attacco.

Già la passata stagione con la maglia del Genoa, Scamacca, aveva dimostrato di essere un giocatore molto interessante, e sarebbe potuto arrivare all'Inter come elemento giovane per il post-Lukaku, ma poi non se ne fece nulla. Dopo aver saltato la partita di campionato contro la Roma, ecco che il giovane attaccante italiano è pronto a fare uno scherzetto alla sua probabile futura squadra. Un modo per mettersi in mostra e convincere la dirigenza interista ad andare in maniera ancora più decisa a chiudere la trattativa con il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Con un'Inter che deve tornare alla vittoria in campionato, uno dei grandi temi della partita è quello della presenza di Gianluca Scamacca. Un antipasto di quello che potrebbe essere, la prossima stagione, il suo futuro. Un giocatore che ha deciso di sposare il nerazzurro e di poter imparare, inizialmente, da un giocatore come Edin Dzeko molto simile a lui per caratteristiche tecnico tattiche. Marotta e Ausilio lo hanno puntato e anche Roberto Mancini sta pensando di metterlo in pianta stabile come centravanti titolare della Nazionale. Gianluca Scamacca vuole prendersi San Siro e domenica vuole dare un primo assaggio delle sue qualità.