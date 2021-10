Inter news, Sanchez fa quel che vuole: "Non ce n'è per nessuno"

Inter news: la vittoria contro l'Empoli lascia un'eredità. "Quando Sanchez sta bene, non ce n'è per nessuno". D'Ambrosio è un jolly sempre al posto giusto. Ecco i voti 'a mente fredda'.

Handanovic: l'unica parata della serata è su un tiro che, probabilmente, sarebbe terminato fuori. Il portierone nerazzurro non vuole correre rischi e smanaccia in angolo. Porta inviolata anche grazie a D'Ambrosio. Voto: 6

D'Ambrosio: prima evita lo svantaggio, poi realizza il vantaggio con un eccellente colpo di testa, la sua specialità. Un jolly prezioso, sempre al posto giusto. Voto. 7

De Vrij: dalle sue parti non si passa. Chiedere a Cutrone e Pinamonti. Si becca un giallo che non c'è preservando sempre il sangue freddo. Voto: 6,5

(Kolarov: pochi minuti, ma buoni. Si piazza sul centro sinistra e controlla con sicurezza. Voto: 6)

Bastoni: sicuro, preciso, diligente. Prestazione brillante. Voto: 6,5

Darmian: sfiora il gol trovando un meraviglioso Vicario sul suo cammino. Aiuta molto D'Ambrosio in fase di non possesso, non risparmiandosi nelle sortite offensive. Voto: 6,5

Barella: è dovunque. All'Empoli non riesce di arginarlo. Ci prova Ricci, ma viene espulso. Voto: 7

Brozovic: ennesimo copione da Oscar. Unica sbavatura nell'occasione gol capitata sui piedi di Luperto. Capita anche ai migliori. Detta i tempi con naturale maestrìa. Voto: 7

(Vecino: ha voglia di segnare e si vede. Ci mette tanto agonismo. Voto: 6)

Gagliardini: il palo gli nega la gioia del gol. Quando lo trova, di spalla, Chiffi annulla. Giustamente. Prestazione ordinata. Voto: 6

(Sensi: sta recuperando la forma. Trova anche il gol, ma è in fuorigioco. Di poco. Voto: 6)

Dimarco: un trottolino che corre per due. Chissà quanti chilometri avrà macinato in lungo e in largo sulla fascia. Il gol rappresenta la giusta ciliegina sulla torta. Voto: 7

Sanchez: giù il cappello di fronte a questo straordinario talento. Quando sta bene, non ce n'è per nessuno. L'assist per la rete di D'Ambrosio merita applausi a scena aperta. Voto: 7,5

(Correa: El Tucu è ancora lontano dalla forma migliore. Si vede poco. Tornerà a deliziare il fine palato dei tifosi nerazzurri con giocate sopraffine. Voto: 6)

Lautaro: El Toro non incorna. Vicario si conferma un eccellente torero negandogli la gioia del gol. È altruista in occasione del preciso assist per il raddoppio di Di Marco. Voto: 6,5

(Dzeko: cinque minuti in cui, con la solita generosità, si mette al servizio dei compagni. Che classe. Voto: 6)

All. Inzaghi (squalificato): concede un po' di turnover ai suoi ragazzi in vista dei tanti impegni ravvicinati. Rilancia Sanchez e D'Ambrosio venendo premiato. Nella ripresa concede altro riposo a De Vrji e Brozovic. Vince contro una squadra in salute con una prestazione importante. Voto: 6,5