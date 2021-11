Inter news, Sala sul nuovo stadio: che stoccata al Milan e ai nerazzurri!

Inter news: il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato della costruzione del nuovo stadio.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo, intervistato da parte di Radio Popolare, ha chiarito vari aspetti per quanto riguarda la costruzione del nuovo impianto da parte di Inter e Milan, senza mostrare perplessità per un aspetto. Infatti, secondo Sala, il nuovo stadio, secondo quanto ha appreso dalle due società, avrà una capienza di circa 55000 o 60000 posti, ma che è molto preoccupato per quanto riguarda un ipotetico rincaro dei biglietti, come accaduto al Milan per il ritorno in Champions League, anche se poi i prezzi sono stati calmierati a causa delle proteste dei tifosi.

Lo stesso sindaco, poi, si è soffermato ha parlare dei vari comitati che stanno portando avanti la loro battaglia per evitare l’abbattimento del vecchio stadio San Siro al fine di costruire il nuovo stadio. In questo frangente, Sala, ha voluto rimarcare come il suo obiettivo è sempre stato quello di far tenere alle due società all’interno di certi parametri come i volumi Pgt e che, adesso, dopo due anni le squadre, hanno deciso di rientrarvi. Pertanto, anche se ci saranno delle proposte referendarie, non si può più tornare indietro.

Insomma, il nuovo stadio sembra essere man mano realtà. Adesso ci saranno vari aspetti burocratici da risolvere, prima di iniziare l’effettiva costruzione che, si pensa, possa essere conclusa per l’anno 2027. Ma se da un lato l’accordo per l’edificazione e per l’interesse pubblico è stato raggiunto, adesso la nuova sfida è quella riguardante i prezzi, per evitare complicazioni per i tifosi.