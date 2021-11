Inter news, Sabatini parla dei nerazzurri e di Suning: ecco la situazione

Inter news: l’ex dirigente nerazzurro, Walter Sabatini, è tornato a parlare di Suning.

Dopo l’esperienza all’Inter e quella conclusasi di recente a Bologna, l’esperto direttore sportivo è stato interpellato in merito alla situazione del colosso cinese che ha proprio la squadra nerazzurra in proprietà, ma che a causa di alcuni investimenti errati e a causa dei danni economici causati dal Covid, sembra in difficoltà nel poter sostenere economicamente la società nerazzurra.

Proprio Sabatini, che ha conosciuto molto da vicino la realtà cinese, ha parlato a MediaGol di quanto accaduto nel corso di questa estate all’Inter, visto che la società nerazzurra ha dovuto affrontare due cessioni molto dolorose come quelle di Romelu Lukaku al Chelsea e di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. Secondo il direttore, infatti, queste due cessioni, con annesse maxi-plusvalenze, hanno avuto un’utilità molto grande per riuscire a far respirare il bilancio dell’Inter che era in difficoltà, soprattutto perché la dirigenza è riuscita, tra mille difficoltà, a rendere la squadra competitiva per provare a lottare per la vittoria del campionato.

Quel che è stato è stato, ma adesso c’è da pensare alla complicatissima sfida contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti, per evitare di veder scappare ulteriormente la vetta della classifica che, in questo momento, dista sette punti. Inzaghi, dovrà rinunciare a Stefan de Vrij, infortunatosi con l’Olanda – leggi qui le condizioni del difensore -, mentre riuscirà a recuperare Edin Dzeko e Alessandro Bastoni, anche loro alle prese con un affaticamento avuto durante il derby – leggi qui le loro condizioni.