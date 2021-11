Inter news, Riva ricorda Barella: che elogi per il centrocampista nerazzurro

Inter news: Gigi Riva ricorda il suo pupillo Nicolò Barella.

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Cagliari si è soffermato a parlare proprio del centrocampista nerazzurro, fresco di rinnovo con l’Inter – leggi qui la notizia completa. E i suoi ricordi di lui sono particolarmente dolci, oltre ad un augurio in vista della partita dell’Italia contro l’Irlanda del Nord. Per ‘Rombo di Tuono’, infatti, Barella gli è subito entrato nel cuore fin da ragazzino per la sua grande personalità dimostrata fin dalla tenera età, ma anche perché, nelle sue varie interviste, non lo ha mai dimenticato così come non ha mai dimenticato la sua città natale, Cagliari.

Proprio per questo, Riva, si augura che questa sera possa essere decisivo con la maglia della Nazionale italiana, in una partita che sarà decisiva per la qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2022. In questa partita, infatti, almeno secondo le indicazioni tratte dalla conferenza stampa del ct azzurro Roberto Mancini – leggi qui le sue parole – e dalle formazioni ufficiali, il centrocampista sardo partirà dall’inizio insieme a Jorginho e Tonali a formare il centrocampo dell’Italia contro l'Irlanda del Nord.

Vedremo se le indiscrezioni saranno confermate, ma se così dovesse essere, Simone Inzaghi si augura che Barella possa uscire indenne dalla partita, visto il fastidio accusato durante il derby contro il Milan e visto che anche nella partita contro la Svizzera c’è stato un riacutizzarsi di questo problema che lo ha costretto al cambio al posto di Bryan Cristante. Dopo gli infortuni di de Vrij, Dzeko e Bastoni, l’Inter si augura che la sfortuna sia decisamente terminata.