Inter news, riparte il giro del mondo: date ed impegni dei nazionali

Inter news, riparte il giro del mondo: date, impegni e possibili imprevisti.

Come se ce ne fossimo dimenticati ecco che, dietro l'angolo, spunta nuovamente la fatidica sosta della nazionali. Stando al calendario, dovrebbe trattarsi dell'ultima dell'annata 2021 in quanto poi - fino alla sosta delle vacanze natalizie - si giocherà ininterrottamente. Ansie, preoccupazioni, dubbi, incognite iniziano ad insinuarsi nell'animo non solo dei tifosi, bensì anche degli addetti ai lavori.

Coincidenze perse, rientri tardivi, possibili (si facciano tutti gli scongiuri) infortuni, stanchezza, nervosismo e chi più ne ha più ne metta. Per le prossime due settimane - con gli ultimi match che si dovrebbero disputare il 17 novembre - l'attenzione dovrà essere massima. D'altronde in gioco non c'è solo la salute di ogni singolo giocatore, bensì il proseguo della stagione. Infatti, nel caso dei nerazzurri, al rientro dalla sosta ci saranno due match dall'importanza capitale: prima il Napoli, in casa, il 21 novembre alle ore 18 e successivamente il 24 novembre - tre giorni dopo - il fatidico match, per continuare il sogno targato Champions League, contro lo Shaktar di De Zerbi sempre al Meazza.

Un calendario, quello della nazionali, che prevederà due partite entrambe valide per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Il primo match si disputerà tra l'11 ed il 13 novembre, mentre il secondo tra il 14 ed il 17 dello stesso mese. I primi giocatori dell'Inter che scenderanno in campo, l'11 novembre alle ore 20:45, saranno i croati Brozovic e Perisic e lo slovacco Milan Skriniar. I primi due saranno impegnati prima contro Malta (in trasferta) e poi contro la Russia in casa il 14 novembre. Stesse date per lo slovacco che affronterà prima la Slovenia e successivamente Malta in trasferta.

Seguono a ruota i due azzurri Bastoni e Barella (leggi qui gli ultimi aggiornamenti) - impegnati il 12 novembre contro la Svizzera e successivamente il 15 a Belfast contro l'Irlanda del Nord - ed i cileni Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. Per loro, che dovranno sorvolare il continente, pronti i match contro il Paraguay (Assuncion, 12 novembre ale 00:00 (ora italiana)) ed Ecuador (Santiago del Cile, 17 novembre ore 01:15 (italiane)).

Date simili per gli altri tre sudamericani convocati dalle rispettive nazionali, ovvero Lautaro-Correa (Argentina) e Matias Vecino (Uruguay). Per il trio, che nel primo match si scontrerà - infatti è in programma Uruguay-Argentina il 13 novembre nella mezzanotte italiana -, il rientro è previsto dopo il 17 novembre, giorno dell'ultimo match. El Toro, insieme a El Tucu, affronteranno il Brasile nel big match di San Juan; mentre Vecino se la vedrà in trasferta contro la Bolivia.

Per i restanti "europei", sfide con non molti trasferimenti per Calhanoglu - reduce da un derby in cui ha brillato (recupera qui le pagelle a "mente fredda") -, che sfiderà in casa Gibilterra e poi in trasferta il Montenegro il 16 novembre. Date identiche anche per il Cigno di Sarajevo Edin Dzeko che, nonostante l'uscita anticipata dal campo nel match di ieri (domenica 7 novembre 2021, ndr), affronterà sempre in casa sia la Finlandia che l'Ucraina.

Concludiamo con gli impegni internazionali dei due olandesi Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Entrambi voleranno prima in Montenegro, il 13 novembre, e poi concluderanno la sosta in casa contro la Norvegia a Rotterdam.

Stando agli impegni, e alle tempistiche, probabilmente gli ultimi a rientrare - come accade solitamente - saranno i sudamericani. Nonostante ciò, contrariamente al passato, si intravede un barlume di positività. Infatti, essendo il match contro i partenopei di Spalletti in programma per il 21, mal che vada ci saranno 2/3 giorni per lavorare a ranghi completi. Una notizia che non farà, sicuramente, fare i salti di gioia a mister Inzaghi, ma come si suol dire, meglio così che niente.