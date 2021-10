Inter news, rinnovo Brozovic: spunta il dettaglio decisivo

Inter: cresce l'ottimismo per il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, ne parliamo anche qui, avrebbe espresso la volontà di continuare la sua avventura con il club nerazzurro. Come riportato da Tuttosport, nonostante l'interesse di Newcastle e Paris Saint Germain, le parti dovrebbero raggiungere a breve l'intesa per il rinnovo, che prevede anche un adeguamento dello stipendio. L'ex Dinamo Zagabria dovrebbe accettare una proposta tra i 6 ed i 6,5 milioni di euro all'anno.

Sarebbero poi state smentite le voci di un possibile inserimento del Milan, che, molto probabilmente, dovrebbe trovare il sostituto di Franck Kessie. Il numero 77 ha infatti chiesto al suo entourage di non prendere in considerazione offerte provenienti dall'altra sponda di Milano. L'ivoriano ha il contratto in scadenza e non avrebbe trovato ancora l'accordo con la dirigenza perché la richiesta da 8 milioni di euro è ritenuta onerosa da Paolo Maldini. I rossoneri, infatti, offrirebbero al massimo 6 milioni di euro all'ex Atalanta.

Brozovic dovrebbe dunque rinnovare il suo contratto e la fumata bianca è prevista a breve. I dirigenti nerazzurri, poi, come specificato da Giuseppe Marotta blinderanno gli altri profili più rappresentativi. E' il caso di Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Per entrambi si tratterà di prolungamento fino al 2025 con adeguamento del contratto. Le notizie che riguardano i calciatori già citati potrete trovarle in questo articolo dettagliato. Newcastle ed Inter, però, potrebbero avere in comune lo stesso proprietario. E' notizia di ieri, ve ne parliamo qui, il forte interesse del fondo Pif per il club presieduto attualmente dagli Zhang.